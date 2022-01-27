Псковские власти увеличили число медицинских профосмотров детей в 1,3 раза за год

ПСКОВ, 27 января. /ТАСС/. Власти Псковской области за счет участия в нацпроекте "Здравоохранение" за последний год увеличили число проведенных медицинских профилактических осмотров детей в 1,3 раза: обследования специалистов прошли порядка 42% ребят, проживающих в регионе. Это позволило выявить у подростков на ранних стадиях заболевания целого ряда систем, в том числе органов зрения, пищеварения, опорно-двигательного аппарата, сообщила в четверг ТАСС председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

В Псковской области отмечается существенное сокращение рождаемости. В 2016 году в регионе родилось чуть более 7,1 тыс. человек, в 2020 году этот показатель снизился до 4,8 тыс. человек. Кроме того, в области ежегодно сокращается число семей, в которых появляется первенец.

"Мы запустили систему профилактических осмотров ребят, и за последний год нам удалось добиться существенной динамики. Доля посещений детьми наших медорганизаций для прохождения профилактических осмотров выросла до 42%, это довольно много, мы отмечаем увеличение за год в 1,3 раза. Благодаря этому наши врачи смогли выявить у детей различные патологии и заболевания, которые сейчас можно успеть вылечить", - рассказала собеседница агентства.

Она отметила, что работа по профилактическим осмотрам детей ведется по региональному проекту "Программа развития детского здравоохранения Псковской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям". По ее словам, за три ближайших года количество ребят, прошедших такие осмотры, увеличится более чем в два раза. "Мы рассчитываем, что такими осмотрами будет охвачено минимум 90% всех детей, проживающих в регионе. Это позволит нам иметь полную картину о состоянии здоровья нашего подрастающего поколения и на основе этого принимать конкретные решения: например, о запуске профильных программ по лечению и профилактике конкретных заболеваний", - уточнила Гаращенко.

Чтобы увеличить число детей, проходящих профосмотры, власти региона оснастили все детские поликлиники Псковской области современным медицинским оборудованием. К осмотру детей привлекли не только местных специалистов, но и врачей из петербургских вузов и медцентров.

"Нам удалось создать систему, при которой врачи проводят комплексный осмотр детей, в этом участвуют различные узкие специалисты. Например, мы оцениваем репродуктивное здоровье подростков, для этого в осмотрах участвуют акушеры-гинекологи и урологи-андрологи. Если есть какие-то вопросы или замечания, ребята ставятся на диспансерный учет и при необходимости проходят курс лечения. Аналогично поступаем и с любыми другими патологиями: эндокринные нарушения, болезни обмена веществ, костно-мышечная система, пищеварение - исследуем все системы. Раньше в регионе такая массовая работа не проводилась", - резюмировала глава регионального комитета по здравоохранению.