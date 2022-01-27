Федеральное финансирование на развитие культуры в Саратовской области выросло почти вдвое

ТАСС, 27 января. Федеральное финансирование на развитие культурной сферы в Саратовской области составит около 1,5 млрд рублей в этом году, что в 1,8 раза выше объема за 2021 год. Об этом на заседании областного правительства сообщила исполняющая обязанности министра культуры региона Татьяна Астафьева.

"В текущем году из федерального бюджета на развитие культурной отрасли региона привлечено 1 млрд 484 млн рублей, что в 1,8 раза больше, чем в предыдущем году. Из этих средств 856,5 млн рублей выделено по линии Комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве на ремонтно-реставрационные работы Театра оперы и балета и реконструкцию малой сцены театра юного зрителя имени Киселева [в Саратове]. На реализацию национального проекта культура и госпрограммы РФ "Развитие культуры" предусмотрено 734,8 млн рублей, что в 2,6 раза больше, чем в 2021 году", - рассказала Астафьева.

В 2022 году по нацпроекту планируется провести капитальный ремонт четырех домов культуры, а также создать четыре модельные библиотеки, приобрести музыкальные инструменты и оборудование для 16 детских школ искусств, оснастить необходимой техникой ряд музеев Саратовской области. Помимо этого, в Саратове предполагается реконструировать школу искусств и капитально отремонтировать ДШИ №3 в Энгельсе.

В центре нацпроекта "Культура" - повышение доступности культурных благ и возможностей участия в создании культурных ценностей по всей стране. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.