Число обученных по нацпроекту сотрудников в Свердловской области выросло вдвое 2021 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Число сотрудников, которых обучили в Свердловской области по нацпроекту "Производительность труда", возросло вдвое за последний год - с 500 до 1 тыс. человек. Об этом сообщил в четверг генеральный директор Фонда технологического развития промышленности Свердловской области Александр Казаков.

"Рост практически в два раза. 2 тыс. - это цифра нарастающим итогом за три года формируется. Если брать прошлый год - это более 1 тыс. сотрудников. Если брать 2020 год - это около 500 человек", - сказал он.

Рост числа обученных сотрудников Казаков объяснил увеличением показателей по охвату предприятий нацпроектом. Всего в прошлом году было вовлечено в нацпроект 126 предприятий, среди которых крупные и значимые для региона компании, которые обладают большим количеством сотрудников.

Как добавил министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, несмотря на положительную динамику, в регионе есть риск невыполнения запланированных в нацпроекте показателей.

"Всего нам до 2024 года необходимо вовлечь 297 предприятий. Мы идем немного с опережением, но количество предприятий, которое вовлекается в этот проект, к сожалению, сокращается. Мы понимаем, что без вовлечения в него наших коллег по линии министерства сельского хозяйства, министерства строительства, мы этот показатель не выполним. Сейчас идет работа по поиску дополнительных предприятий", - сказал он.

Задача национального проекта "Производительность труда" - обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России не ниже, чем на 5% в год к 2024 году за счет внедрения технологий бережливого производства.