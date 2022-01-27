Крытый легкоатлетический манеж открылся в Новосибирской области в рамках нацпроекта

НОВОСИБИРСК, 27 января. /ТАСС/. Уникальный спортивный комплекс с крытым манежем площадью почти 4 тыс. кв. м для занятий легкой атлетикой в зимнее время открылся в наукограде Кольцово под Новосибирском. Стоимость объекта составила 362,1 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

"Прекрасная возможность тренироваться и соревноваться в комфортных условиях с открытием нового спорткомплекса появилась не только у любителей легкой атлетики. Трансформируемое внутреннее пространство манежа позволит заниматься здесь игровыми видами спорта - баскетболом, волейболом, мини-футболом", - приводит пресс-служба слова губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

Новый спортивный комплекс станет одной из основных площадок для подготовки сборных команд Новосибирской области по легкоатлетическим дисциплинам.

Строительство объекта выполнено в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" и утвержденной Правительством региона государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области" под контролем губернатора Андрея Травникова.