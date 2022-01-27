В Ленобласти откроют 176 центров "Точка роста" до 2024 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Открытие 176 центров "Точка роста", где детей обучают по цифровому, естественно-научному, техническому профилям, запланировано в Ленинградской области до 2024 года по нацпроекту "Образование". В них смогут обучаться более 50 тыс. детей, рассказала председатель областного комитета общего и профессионального образования Вероника Реброва на заседании правительства региона, прошедшего в режиме ВКС.

"В 2021 году создание таких "Точек роста" обеспечило возможность для шести тыс. школьников сельских школ и малых городов изучать такие школьные предметы, как физика, химия и биология. За три года таких центров открыто 75, более 16 тыс. обучающихся охвачено. Планируется до 2024 года еще 176, и в итоге будет 251 "Точка роста", более 50 тыс. охвата", - сказала она.

Открытие 22 "Точек роста" запланировано в текущем году. Как отметила Реброва, в 2022 году также откроется технопарк "Кванториум" на базе Гатчинской средней школы №9 с углубленным изучением отдельных предметов. В области уже создано пять "Кванториумов", до 2024 года откроются еще четыре.

Открытие центров образования на базе школ в селах и малых городах проходит в рамках регионального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование". Центры оснащаются современным учебным оборудованием, включающим интерактивный комплекс, 3D-принтер, шлем виртуальной реальности, фотоаппарат, видеокамеру и тренажер-манекен. В первой половине дня школьники изучают в центрах предметы "Технология", "Информатика", "ОБЖ" на учебном оборудовании, а после уроков могут посещать занятия цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, учиться играть в шахматы и вести медиапроекты.