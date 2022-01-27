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Амбулаторию, ФАП и стационар откроют в отдаленных поселениях ямальского района

Строительство проходит в рамках нацпроекта "Здравоохранение"

ТАСС, 27 января. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) возведут в заполярном селе Самбург (Пуровский район), где сейчас оказывается только первая медицинская помощь, больницу для амбулаторного и стационарного лечения. Также в национальной деревне Харампур этого района появится фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"За последние десять лет это первая большая стройка в селе и очень важная. Сейчас для более серьезного обследования жителям приходится ехать в Тарко-Сале - это долгий путь и не всегда удобный. В новой больнице можно будет лечиться амбулаторно, кроме того, проектом предусмотрено и комфортабельное стационарное отделение на 15 коек", - цитирует пресс-служба главу Пуровского района Антона Колодина.

В стационаре предусмотрены палаты для терапевтического и педиатрического отделений, а также родовая палата. Сейчас ведутся работы по забивке свайного поля, строительство здания начнется весной.

Строительство проходит в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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