Обследования в передвижных медкомплексах Удмуртии за год прошли около 50 тыс. человек

ТАСС, 27 января. Передвижные медицинские комплексы побывали почти в 1,6 тыс. населенных пунктов Удмуртии в 2021 году, в них прошли обследования около 50 тыс. человек, в том числе дети. Об этом сообщает в четверг пресс-служба правительства региона.

"За 2021 год с использованием передвижных медицинских комплексов, закупленных в рамках нацпроекта "Здравоохранение", который был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным, исследования и осмотры прошли почти 50 тыс. человек", - сказано в сообщении.

Осмотры проходили как взрослые, так и дети. Всего комплексы совершили более 1,5 тыс. выездов почти в 1,6 тыс. населенных пунктов. При этом специалисты побывали почти в 500 населенных пунктах с населением менее 100 человек.

В правительстве отметили, что благодаря современному оснащению комплексов специалисты провели почти 16 тыс. УЗИ, более 19,5 тыс. исследований на аппарате флюорографии и почти 16,5 тыс. исследований на маммографе. "Сейчас особое внимание уделяется развитию первичной медико-санитарной помощи. Главная задача передвижных медицинских комплексов - "доставить" диагностику в село. Благодаря новым комплексам жители отдаленных районов республики смогут вовремя проходить медосмотры и диспансеризацию", - приводит пресс-служба слова главы Удмуртии Александра Бречалова.

Передвижные комплексы оснащены в том числе аппаратами ИВЛ, кардиографами и передвижной лабораторией, что позволяет выявлять на ранней стадии злокачественные новообразования, сахарный диабет, ишемическую болезнь сердца, артериальную гипертонию, стенокардию.

Национальный проект "Здравоохранение" предусматривает снижение смертности населения в трудоспособном возрасте, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими осмотрами. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, начали реализовываться в 2019 году.