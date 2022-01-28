Новый полигон в Якутске станет первым объектом размещения отходов, построенным на мерзлоте

ЯКУТСК, 28 января. /ТАСС/. Новый полигон твердых коммунальных отходов (ТКО) в Якутске станет первым объектом размещения отходов, построенным на многолетней мерзлоте. Об этом сообщила в пятницу журналистам пресс-служба Министерства ЖКХ и энергетики Якутии.

"Новый полигон станет первым объектом размещения отходов, построенным на вечной мерзлоте, аналогов нет на территории России", - цитирует пресс-служба министра ЖКХ и энергетики Якутии Вячеслава Емельянова. Отмечается, что для проекта выбраны наиболее эффективные и экологически безопасные технологии, успешно адаптированные к климатическим условиям.

Кроме этого, проект прошел госэкспертизу. "Получено положительное заключение Главгосэкспертизы на проектную документацию строительства полигона размещения твердых коммунальных отходов города Якутска. Строительство полигона начнется в текущем году. Стоимость объекта, согласно проектно-сметной документации, составит 3,3 млрд рублей, в том числе первого этапа - 2,1 млрд рублей (в ценах второго квартала 2021 года)", - сообщили в министерстве.

Генеральный заказчик-застройщик - ГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)". Планируется, что полигон будет размещен на земельном участке 27-го км Вилюйского тракта. "В отличие от свалки полигон размещения ТКО - сложное инженерное сооружение. <…> Проектная мощность объекта составит 132 тыс. тонн ТКО в год. Полигон планируется ввести в эксплуатацию двумя этапами. Первый этап включает строительство первых двух из пяти карт размещения ТКО и всей инфраструктуры", - добавили в министерстве.

Объект включен в региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" нацпроекта "Экология".