На Урале в 2021 году с помощью новых технологий отремонтировали более 60% дорог

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Специалисты в Свердловской области задействовали новые технологии в дорожном ремонте - восстановили дорогу с помощью специальной асфальтобетонной смеси, состав которой подобран с учетом климата региона и интенсивности движения. Подобный способ применили в ремонте более 60% дорог в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в 2021 году, сообщили в департаменте информационной политики региона в пятницу.

"Доля дорог Свердловской области, при ремонте которых в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" применили современные материалы и технологии, в 2021 году достигла 63%. <…> На большинстве ремонтируемых участков использовали специальные асфальтобетонные смеси, соответствующие новым стандартам качества, повышенным до европейского уровня и адаптированным к сложным климатическим условиям Среднего Урала", - говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что в работах также применяли стыковочную битумно-полимерную ленту, которая позволяет защитить швы между полосами укладки асфальтобетонного покрытия. Такая герметизация защищает покрытие от технологических трещин и не позволяет стыкам крошиться.

Новая технология холодной регенерации асфальта будет применяться в 2022 году для строительства участка дороги Ачит - Месягутово, связывающую Свердловскую область с Республикой Башкортостан и Пермским краем. Интенсивность движения на ней может достигать 10 тыс. автомобилей в сутки.

В 2021 году за счет нацпроекта в регионе планировалось отремонтировать 95 объектов общей протяженностью 119,5 км. За счет дополнительных 4,3 млрд рублей федеральной поддержки итоговый показатель удалось повысить до порядка 167 км.