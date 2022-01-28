Самарские власти проведут мобильную связь и интернет в 18 населенных пунктах области

САМАРА, 28 января. /ТАСС/. Власти Самарской области обеспечат мобильной связью и интернетом 4G 18 населенных пунктов региона в 2022 году по нацпроекту "Цифровая экономика". Речь идет о поселках с численностью населения от 100 до 500 человек, сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

"В Самарской области 18 населенных пунктов с численностью от 100 до 500 человек в 2022 году подключат к высокоскоростному интернету и мобильной связи стандарта 4G (LTE) в рамках реализации программы "Устранение цифрового неравенства 2.0" федерального проекта "Информационная инфраструктура" нацпроекта "Цифровая экономика". Перечень населенных пунктов был составлен на основе выбора жителей Самарской области, которые приняли участие в онлайн-голосовании через платформу обратной связи портала госуслуг осенью прошлого года. Также учитывались голоса, полученные Минцифрой РФ на их почтовый адрес", - говорится в сообщении.

В перечень таких населенных пунктов вошли поселок Братский в Красноармейском районе, села Новомихайловка и Иоганесфельд в Безенчукском районе, поселок Иерусалимский в Хворостянском районе, Формальный в Кинельском районе, Чапаево в Красноярском районе и несколько других населенных пунктов.

По данным властей, в прошлом году связью и высокоскоростным интернетом обеспечили более 18 тыс. жителей сел и деревень Самарской области. Уточняется, что голосование на портале госуслуг по выбору населенных пунктов, где необходимо повести высокоскоростной интернет и мобильную связь, будет проводиться ежегодно до 2030 года.

Нацпроект "Цифровая экономика" направлен на ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере, создание условий для высокотехнологичного бизнеса, повышение конкурентоспособности страны на глобальном рынке, укрепление национальной безопасности и повышение качества жизни людей. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.