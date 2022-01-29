Два футбольных поля и ФОК построят в Кабардино-Балкарии в 2022 году

НАЛЬЧИК, 29 января. /ТАСС/. Два футбольных поля и физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) открытого типа построят в Кабардино-Балкарской Республике (КБР) в 2022 году. Об этом ТАСС сообщил министр спорта региона Ислам Хасанов.

"В 2022 году возведут мини-футбольное поле в селении Нижний Чегем Чегемского района КБР, футбольное поле с искусственным покрытием и беговыми дорожками в отдаленном от центра города районе Нальчика по ул. Ашурова, ФОК открытого типа в селении Белокаменское Зольского района", - сказал Хасанов.

Объекты будут строить за счет средств местных бюджетов, Минспорта уже закупило оборудование и передаст его местным администрациям. "Также будет закуплено оборудование для малой спортивной площадки для сдачи тестов норм ГТО в городском округе Прохладный и умной площадки для Эльбрусского района. Строительство данных объектов будет осуществляться за счет средств местных бюджетов указанных муниципальных образований", - пояснил Хасанов.

В 2022 году в рамках нацпроекта "Демография" в Нальчике строятся два спортобъекта - дворцы для занятий пятиборьем и зимними видами спорта. "Спорткомплекс для занятий современным пятиборьем в городе Нальчике является новым и уникальным для республики, так как в его составе спортивный пятидесятиметровый плавательный бассейн. Строительство позволит полноценно осуществлять занятия по современному пятиборью. Ввод объекта запланирован в декабре 2022 года. Также в текущем году начнется строительство крытого катка с искусственным льдом в Нальчике - первый масштабный объект, который позволит развивать в республике хоккей и фигурное катание. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2024 году, общий объем финансирования катка составит 396,6 млн рублей", - уточнил собеседник агентства.

Все строящиеся спортивные объекты передаются в государственную или муниципальную собственность и их посещение для детей и подростков будет бесплатным.

Нацпроект "Демография" включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.