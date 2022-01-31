На Камчатке в этом году отремонтируют 20 км трассы до рыболовецкого поселка

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 января. /ТАСС/. Два участка трассы общей протяженностью 20 км до рыболовецкого поселка Октябрьский отремонтируют на Камчатке в 2022 году по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги". Об этом ТАСС сообщил министр транспорта и дорожного строительства региона Владимир Каюмов.

"Было принято решение о включении в список участков трасс, которые будут отремонтированы в 2022 году в рамках выполнения мероприятий профильного нацпроекта, и участки с 64-74-й км и с 85-95-й км автодороги Начикинский совхоз - Усть-Большерецк - поселок Октябрьский и подъезд к пристани Косоева. Также по нацпроекту будут отремонтированы пять участков трасс в Петропавловске-Камчатском и еще два - на дорогах регионального значения", - сказал министр.

Он добавил, что другой участок трассы до поселка Октябрьский регулярно подвергается размытию, так как проходит по намывной косе, из-за чего движение по нему регулярно ограничивают. В конце декабря дорога была закрыта больше трех недель, подрядная организация оперативно приступила к ее ремонту для восстановления движения.

Поселок Октябрьский - крупный рыболовецкий поселок в Усть-Большерецком районе Камчатки, в котором проживает около 1 500 человек. Население поселка увеличивается в несколько раз в период лососевой путины.