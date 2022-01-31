Сахалинская область получит более 3 млрд рублей на ремонт дорог по нацпроекту

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 января. /ТАСС/. Власти Сахалинской области в этом году получат более 3 млрд рублей из федерального бюджета на ремонт дорог по нацпроекту. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"Сахалинская область получит более 3 млрд рублей из федерального бюджета на ремонт дорог. В этом году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" на островах приведут в порядок более 21 км транспортных артерий", - рассказали в пресс-службе правительства области.

По информации пресс-службы, также для повышения безопасности дороги оборудуют современными средствами фотовидеофиксации нарушений. Всего на год запланирована установка пяти таких комплексов. Сейчас идет заключение контрактов с подрядчиками на выполнение работ.

Ранее сообщалось, что губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на прошлой неделе обратился к вице-премьеру правительства РФ - полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу с просьбой помочь с финансированием строительства дорог в регионе. Области не хватает 16 млрд рублей инфраструктурных кредитов.

Как рассказал Лимаренко в ходе совещания с Трутневым в Южно-Сахалинске, в регионе всего одна треть дорог имеет асфальтное покрытие. По его словам, сейчас основное внимание сосредоточено на дороге по западному побережью Сахалина. Совместно с Росавтодором ее планируется отремонтировать до 2025 года. Кроме того, требуется строительство дорог к новым жилым микрорайонам, которых в регионе становится все больше.

Нацпроект "Безопасные качественные дороги" реализуется в Сахалинской области, как и во всей стране, с 2019 года. За этот период удалось привести в нормативное состояние более 73 км дорог регионального и местного значения. Ожидаемые результаты для островного региона - доля региональных трасс, соответствующих нормативу, должна превысить 55%, а доля дорожной сети Южно-Сахалинской городской агломерации дорасти до 85%.