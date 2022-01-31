Омская область за три года обеспечила 30 поселений локальными станциями очистки воды

ОМСК, 31 января. /ТАСС/. Власти Омской области с 2019-го по 2021 год установили по федеральному проекту "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда" локальные станции очистки воды в 30 поселениях, где питьевая вода не соответствовала санитарным нормам. Об этом сообщил в понедельник ТАСС министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса региона Антон Гаак.

"Мы выделяем региональное финансирование на установку локальных станций очистки воды блочно-модульного типа. В 2019 году мы установили шесть таких станций, в 2020 - 15 станций и в 2021 - девять станций, по одной станции на поселение", - сказал Гаак. Общий объем финансирования составил 87 млн рублей.

По его словам, на этот год запланировано пока выделение 16 млн рублей на приобретение двух станций, но это не окончательная цифра, финансирование планируется увеличить. Стоимость каждой станции сильно колеблется в зависимости от необходимых модулей очистки. "Все зависит от исходного качества воды, нам ее необходимо очистить до санитарных норм", - подытожил министр.

Ключевая задача федерального проекта "Чистая вода" - увеличить долю населения России, которое имеет доступ к качественной питьевой воде из систем централизованного водоснабжения. Ранее проект входил в нацпроект "Экология", с 2021 года он включен в нацпроект "Жилье и городская среда". Нацпроекты, инициированные президентом Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.

Ранее в регионе реализовывалась долгосрочная программа "Чистая вода", в рамках которой бурились скважины, строились локальные станции водоочистки, закупались автомобили для ее доставки. В 2014 году программа из-за проблем с финансированием была закрыта. Осенью 2017 года Александр Бурков, исполнявший тогда обязанности губернатора Омской области, поручил региональному Минстрою разработать программу обеспечения водой сельских населенных пунктов. Сейчас около 200 поселений региона остаются без источников питьевой воды, которая доставляется туда автоцистернами.