В Хабаровском крае создадут две умные спортивные площадки

ХАБАРОВСК, 31 января. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае направят средства национального проекта "Демография" на создание двух умных спортивных площадок. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Средства выделены по новому федеральному проекту "Бизнес-спринт" ("Я выбираю спорт"), реализация которого ведется по нацпроекту "Демография" и федеральному проекту "Спорт - норма жизни". Деньги направят 84 регионам. Всего это около 9 млрд рублей до 2024 года, из них 2,4 млрд - в 2022 году. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

"В этом году благодаря федеральной субсидии в Хабаровском крае будут установлены две умные площадки", - говорится в сообщении. Регион получит 40 млн рублей на эти цели. В 2023 году, как ожидается, в край придет еще 80 млн рублей. Эти деньги направят на создание еще одной умной площадки и модульного спортивного комплекса.

Уточняется, что это будут современные, хорошо оборудованные места для занятий спортом с доступом к интернету, чтобы каждый посетитель мог выстроить индивидуальную тренировку и следить за правильностью выполнения упражнений. Такая инфраструктура поможет привлечь жителей к занятиям спортом и ведению здорового образа жизни.

"Места установки модульного спортзала и умных площадок будем выбирать на конкурсной основе. Наша задача - обеспечить жителям края доступность занятий спортом. При этом необходимо увеличивать количество людей, регулярно занимающихся физической культурой", - цитируют в сообщении слова министра спорта края Дмитрия Чикунова.

В 2021 году на проект "Спорт - норма жизни" предусмотрели около 445 млн рублей, уточнили ТАСС в пресс-службе регионального правительства. В регионе шло строительство и реконструкция спортивных объектов, поставлялось спортивное оборудование, в том числе для ГТО, открывались новые спортивные площадки. Средства направлялись и на развитие материально-технической базы спортивных школ олимпийского резерва, организаций, осуществляющих подготовку резерва для сборных команд России.