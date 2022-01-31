В Томской области благоустроят 50 общественных пространств

ТОМСК, 31 января. /ТАСС/. В 2022 году в Томской области по проекту "Формирование комфортной городской среды" благоустроят 50 общественных пространств. На эти цели выделили около 393 млн рублей, сообщила в понедельник пресс-служба областной администрации.

"Мы не просто создаем 50 новых общественных пространств, мы создаем новую среду для наших жителей. Масштаб работ сопоставим с объемами 2021 года", - процитировали в пресс-службе вице-губернатора Евгения Паршуто.

В 2021 году в регионе также благоустроили 50 общественных пространств, на эти цели выделялось около 400 млн рублей.

Кроме того, в 2022 году в Томской области оборудуют общественные пространства в городах Асино и Колпашево. Эти территории выиграли на всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. На благоустройство в каждом городе выделили по 80 млн рублей.

Национальный проект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.