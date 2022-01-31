Капитальный ремонт Сухумского шоссе в Сочи требует 180 млн рублей

СОЧИ, 31 января. /ТАСС/. Власти Сочи планируют провести капитальный ремонт Сухумского шоссе, которое объединяет поселки Мацесту и Хосту. На это потребуется ориентировочно 180 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации города.

"В 2022 году запланировано капитально отремонтировать Сухумское шоссе. На это потребуется ориентировочно 180 млн рублей. Департаментом транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи будет подана заявка на софинансирование из краевого бюджета", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, также в 2022 году планируется выполнить диагностику автомобильных дорог с целью выявления и классификации опасных геологических процессов, а также принятия решений по необходимости устройства новых.

По данным властей Сочи, в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в 2022 году планируется ремонт 55 объектов, протяженностью более 54 км. На эти цели выделили почти 839 млн рублей.

Национальный проект "Безопасные и качественные автодороги" реализуется с 2019 года. Проект ставит цели по приведению в нормативное состояние региональных и муниципальных дорог (с 44,9% в 2020 году, до 60% в 2030 году), снижению смертности в ДТП (с 10,9 человек на 100 тыс. населения в 2020 году, до 4 человек в 2030 году), внедрению новых технологий в дорожное хозяйство.