Мурманская область на 100% выполнила показатели восьми из 11 нацпроектов в 2021 году

МУРМАНСК, 31 января. /ТАСС/. Мурманская область в 2021 году улучшила результаты выполнения нацпроектов, в регионе на 100% удалось выполнить восемь национальных проектов из 11, сообщил губернатор Андрей Чибис в понедельник на заседании правительства региона.

"Если в 2020 году на 100% были выполнены 6 из 10 нацпроектов, то в 2021 - уже 8 из 11. Мы в числе лидеров по исполнению нацпроекта "Безопасные качественные дороги. Обновили более 890 тыс. кв. метров дорог, в том числе 9 объектов из плана уже на этот год - и это только в рамках нацпроекта. На 60% больше, чем в 2020 году", - сказал Чибис.

Губернатор также отметил успехи в достижении показателей и других нацпроектов в Мурманской области. В 2021 году завершены строительство и капремонт целого ряда значимых для области объектов. После масштабной реконструкции открыл свои двери областной драматический театр. В Североморске построена школа на 1 200 мест - первое новое школьное здание в области за последние 30 лет, а также другие социально значимые сооружения.

По информации региональных властей, в рамках нацпроектов проведена масштабная работа по совершенствованию системы здравоохранения, высокие показатели демонстрирует сфера городского благоустройства - в 2021 году благоустроено 246 дворовых территорий и 17 общественных пространств. В рамках нацпроекта "Экология" продолжается рекультивация самой крупной свалки за Полярным кругом в микрорайоне Дровяное. По обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) перевыполнены все плановые показатели.

"Чтобы контроль за исполнением нацпроектов был четким и открытым, мы создали ЕЦПУР - единую платформу управления регионом, где есть специальный модуль по национальным проектам. Жителям области эта информация доступна на портале "Наш Север", где они могут дать обратную связь", - резюмировал губернатор.