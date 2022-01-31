На Кубани направят 20 млрд рублей на строительство и ремонт поликлиник и ФАПов

КРАСНОДАР, 31 января. /ТАСС/. Власти Краснодарского края намерены направить более 20 млрд рублей на строительство 19 поликлиник, 36 модульных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), капитальный ремонт 25 поликлиник и 11 участковых больниц. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Краснодарского края в понедельник по итогам пленарного совещания.

"В выполнении программы модернизации участвуют 56 медучреждений в 44 муниципальных образованиях, до 2025 года общий объем ее финансирования более 20 млрд рублей. В 2022-2025 годах на Кубани должно быть построено 19 поликлиник, из них 8 детских, планируется возведение 36 модульных фельдшерско-акушерских пунктов. Также до 2025 года запланированы капитальный ремонт 25 поликлиник и 11 участковых больниц", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что средства региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" кроме строительства и ремонта также направят на закупку медицинского оборудования, транспортных средств, необходимых медицинских изделий. Так, в этот период планируется приобрести более 6,7 тыс. единиц оборудования, более 1,1 тыс. автомобилей для медицинский учреждений, привлечь дополнительно к работе более 1,5 тыс. врачей и 2,3 тыс. медицинских работников среднего звена.

"Ключевые принципы модернизации касаются повышения доступности и качества первичной медико-санитарной помощи, существенного развития материально-технической базы медучреждений особенно на селе и в малых городах. Именно в поликлиники, офисы врача общей практики, фельдшерско-акушерские пункты чаще всего обращается население. Первичное звено здравоохранения находится на передовой охраны здоровья граждан", - приводит пресс-служба слова председателя Законодательного собрания Краснодарского края Юрия Бурлачко.

Ранее сообщалось, что в 2021 году в Краснодарском крае были построены 7 ФАПов. Краснодарский край является третьи по численности населения регионом в стране, ежегодно на Кубань на постоянное место жительства переезжает большое количество людей, активно ведется жилищное строительство, по предварительным данным переписи населения, численность жителей Краснодарского края уже составляет 7,1 млн человек. Из-за этого в крае существуют ряд проблем в социальной сфере: нехватка мест в школах и детских садах, дефицит поликлиник.