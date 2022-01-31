В Дагестане построили две библиотеки нового поколения в 2021 году

МАХАЧКАЛА, 31 января. /ТАСС/. Библиотеки нового поколения открыли в Махачкале и в Каспийске в 2021 году в рамках нацпроекта "Культура". Они оборудованы компьютерными технологиями, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, об этом сообщили журналистам в пресс-службе министерства культуры Дагестана.

"В 2021 году в республике возобновилась реализация трех проектов национального проекта "Культура" <…>. В рамках подпроекта "Культурная среда" в минувшем году в Дагестане появились первые модельные библиотеки. Так, первая библиотека нового поколения, отвечающая всем внешним запросам пользователей, открылась 29 июля в городе Махачкале. <…> Вторая модельная библиотека в республике и первая в истории города была открыта 7 сентября в городе Каспийске", - говорится в сообщении.

Отмечается, что формат модельных библиотек подразумевает модернизацию существующих библиотек с созданием комфортного функционального пространства, оснащенным компьютерными технологиями, зонами для отдыха, а также творческими мастерскими. Кроме того, в современных библиотеках предусмотрены условия для детей с ограниченными возможностями здоровья: пандус, оборудованный санузел, компьютер для слабовидящих и слабослышащих.

Модернизация сети муниципальных библиотек в субъектах Российской Федерации путем создания на их базе модельных библиотек нового поколения осуществляется в рамках национального проекта "Культура" с 2019 года. Он реализуется в стране в рамках указа президента РФ о национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года. Ранее сообщалось, что в Дагестане в 2021 году за счет нацпроекта "Культура" также были отремонтированы дома культуры в шести горных селах региона. Общий объем финансирования капремонта этих объектов составил 65 млн рублей.