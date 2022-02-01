Нацпроект "Производительность труда" в этом году охватит в три раза больше компаний Якутии

ЯКУТСК, 1 февраля. /ТАСС/. Нацпроект "Производительность труда" в 2022 году охватит в Якутии в три раза больше предприятий по сравнению с прошлым годом, сообщила во вторник ТАСС пресс-служба регионального министерства экономики.

"В прошлом году в Якутии в рамках нацпроекта "Производительность труда" при поддержке министерства экономики региона заработал региональный центр компетенций (РЦК) в сфере производительности труда. В 2022 году РЦК приступит к реализации собственных проектов на предприятиях Якутии. На базе центра открылась учебно-производственная площадка "Фабрика процессов", где первыми обучение прошли 45 сотрудников предприятий - участников нацпроекта РИК "Автодор" и "Якутский хлебокомбинат", а также нашего министерства", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что в 2022 году планируется охватить 10 предприятий и обучить около 160 человек.

Внедрением бережливых технологий на предприятиях по нацпроекту "Производительность труда" занимаются специалисты федерального и регионального центров компетенций (ФЦК и РЦК). Проект призван повысить эффективность работы на предприятиях и увеличить конкурентоспособность российских компаний за счет формирования оптимальной производственной системы, сокращения временных и денежных потерь, а также повышения квалификации персонала.

Весной будет завершена стажировка экспертов регионального центра компетенций для перехода на самостоятельную работу центра. Первым предприятием, с которым после этого начнет работу центр, станет АО "Якутская птицефабрика".