Краснодарский край стал самым упоминаемым в СМИ в контексте нацпроектов в 2021 году

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Краснодарский край, Московская область и Нижегородская область чаще других регионов упоминались в СМИ в контексте нацпроектов по итогам 2021 года. Об этом говорится в исследовании "Медиалогии", подготовленном специально для ТАСС.

Краснодарский край, который в ноябре 2021 года также занял первую строчку рейтинга, по итогам года стал первым регионом по упоминанию национальных проектов с результатом 84,181 тыс. сообщений. Наиболее интересными для СМИ темами в 2021 году стали ввод в эксплуатацию новых домов в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", результаты по экспорту сельхозпродукции, а также сообщения о создании туристско-рекреационного кластера "Новая Анапа".

Вторым по числу упоминаний в 2021 году стала Московская область (82,68 тыс. сообщений). Журналисты рассказывали о строительстве в области транспортных развязок и дорог, а также о работе Российского экологического оператора.

Тройку финалистов замкнула Нижегородская область (61,967 тыс. сообщений). Как отмечают в "Медиалогии", главными темами стали работа форума "Производительность 360", меры по поддержке семей и финансирование ремонта и реконструкции дорог.