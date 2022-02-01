Ингушетия получила 74 млн рублей для грантовой поддержки начинающих фермеров

МАГАС, 1 февраля. /ТАСС/. Более 74 млн рублей получила Ингушетия из федерального центра для грантовой поддержки начинающих фермеров по нацпроекту "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов в своем аккаунте в Instagram во вторник.

"В рамках нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" Ингушетия получила в 2022 году более 74 млн рублей. Это на 14 млн рублей больше, чем в прошлом году. Гранты помогут сделать первые шаги тем, кто собирается организовать и расширить собственное фермерское хозяйство. В течение года планирую лично посетить начинающих фермеров", - написал Калиматов.

По его словам, в 2021 году гранты на развитие собственного хозяйства получили около 100 начинающих ингушских фермеров в рамках господдержки по программе "Агростартап".

"Нам необходимо возродить наши земледельческие и животноводческие традиции. Ингушетию всегда кормило сельское хозяйство и частные подворья. Чем больше их будет, тем выше вероятность того, что наши рынки заполнит наша местная агропромышленная продукция. Все эти грантовые поддержки на это и рассчитаны", - добавил глава региона.

"Агростартап" - грантовая поддержка для начинающих предпринимателей в сфере сельского хозяйства, созданная в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Данный нацпроект рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов малого и среднего бизнеса, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.