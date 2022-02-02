Абрамченко сообщила, что система мониторинга качества экологии в РФ появится к 2030 году

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Новый федеральный проект "Комплексная система мониторинга окружающей среды" будет запущен в рамках нацпроекта "Экология" в 2022 году. Его целью станет создание к 2030 году информационного ресурса, который объединит все данные по стране о состоянии воды, почвы, выбросах и источниках негативного воздействия, сообщает пресс-служба вице-премьера РФ Виктории Абрамченко в среду.

"В 2022 году в национальном проекте "Экология" появится новый федеральный проект "Комплексная система мониторинга качества окружающей среды". <…> Система экомониторинга должна обеспечить сбор информации о состоянии окружающей среды по всей стране. К 2030 году система свяжет данные, в том числе находящиеся в иных информационных системах, о воде, почве, воздухе, недрах, выбросах и поглощении парниковых газов, а также источниках негативного воздействия на окружающую среду и объектах накопленного экологического вреда", - говорится в сообщении.

По словам Абрамченко, использование всех источников информации позволит получить объективную картину состояния и загрязнения атмосферного воздуха, водных объектов и земель на территории всей страны. "Без единого достоверного ресурса невозможно принятие оперативных управленческих решений по реагированию на экологические происшествия и предотвращение экологических катастроф. Таким ресурсом станет комплексная информационная система мониторинга состояния окружающей среды", - приводятся в сообщении слова вице-премьера.

Единая информационная система будет создана до 2024 года. Она будет интегрирована с другими системами госорганов. Также будет обеспечен доступ для граждан и юридических лиц. "В результате к 2030 году после объединения, а также развития сети сбора данных, ее актуализации и увеличения числа точек контроля будет создана комплексная система мониторинга состояния окружающей среды на территории Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

Ответственным за реализацию проекта определена ППК "Российский экологический оператор".