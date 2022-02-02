В Марий Эл более 330 сирот обеспечат жильем в 2022 году

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Свыше 330 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечат жильем в 2022 году в Марий Эл. Всего по нацпроекту "Жилье и городская среда" в этом году планируется ввести более 390 тыс. кв. м жилья, сообщила пресс-служба главы региона в среду.

В прошлом году 190 детей-сирот, проживающих в Марий Эл, получили жилье. Всего с 2018 года, как сообщала в ноябре 2021 года пресс-служба главы региона, жильем были обеспечены более 630 детей-сирот.

"В части обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в текущем году планируется обеспечить более 330 детей-сирот", - говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" в этом году в Марий Эл планируется ввести более 390 тыс. кв. м. По данным пресс-службы, по состоянию на 1 февраля с учетом задела 2021 года в республике введено в эксплуатацию более 66 тыс. кв. м многоквартирного жилья.

Ранее пресс-служба Министерства промышленности, экономического развития и торговли Марий Эл сообщала, что около 1,6 тыс. человек планируют расселить из аварийных домов в 2022 году. Для этого планируется приобрести помещения площадью 27,7 тыс. кв. м.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из пяти федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и "Чистая вода". Основная цель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.