В Петербурге откроют еще три центра амбулаторной онкологической помощи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. Петербург выполняет все плановые показатели по национальному проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями", в этом году откроются три оставшихся центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Об этом в среду сообщил на пресс-конференции в ТАСС первый заместитель председателя комитета по здравоохранению города Андрей Сарана.

"За 2021 год мы шли строго по плану, мы к 13 существующим ЦАОПам открыли еще два онко-гематологических ЦАОПа в больнице № 15 и в больнице № 31, тем самым достигли той цифры 15, которую мы должны были выполнить. План на 2022 год - еще три оставшихся ЦАОП, по которым мы должны согласно федеральному проекту отчитаться. То есть у нас их будет всего 18 в городе, и за 2022 год мы, конечно, откроем", - рассказал он.

Как отметил Сарана, Петербург достиг плановых показателей по всем четырем категориям нацпроекта - это доля злокачественного образования, которые выявили на ранних стадиях, доля пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении, одногодичная летальность и удельный вес больных. Плановая помощь онкобольным не прекращалась за все время борьбы в городе с COVID-19. "Не смотря на то, что ситуация эпидемическая тяжелая, помощь по онкологическим заболеваниям не остановилась, мы продолжаем также и в амбулаторном, и в стационарном звене принимать пациентов и бороться с онкологическими заболеваниям", - напомнил он.

По словам главного внештатного специалиста-онколога комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрия Гладышева, несмотря на то, что требуемые показатели Минздрава РФ достигнуты, есть проблемы, которые осложняет эпидемическая обстановка. "Доля злокачественного образования, выявленного на первой-второй стадии составляет 57,4% в нашем городе. Это не говорит о том, что мы впереди планеты всей. Да, мы выполнили показатель, но есть те моменты, когда пациенты в силу разных причин, в том числе эпидемических, не приходят на прием. <...> Наши специализированные учреждения получают уже те стадии заболевания, когда требуется длительное и дорогостоящее лечение", - отметил он.