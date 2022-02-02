Финансирование нацпроекта "Образование" в Омской области уменьшилось на 42%

ОМСК, 2 февраля. /ТАСС/. Власти Омской области направят в 2022 году на реализацию мероприятий нацпроекта "Образование" 2,2 млрд рублей, сообщила в среду ТАСС министр образования региона Татьяна Дернова. Это на 42% меньше объема средств, выделенного на те же цели в 2021 году.

"Общий объем финансирования нацпроекта в 2021 году - 3,8 млрд рублей, в том числе 2,2 млрд рублей из федерального бюджета. На 2022 год запланировано около 2,2 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета 1,2 млрд рублей", - сообщила Дернова. Причины снижения не уточняются, объем финансирования определяют федеральные власти.

По ее словам, за счет этих средств планируется открыть второй школьный технопарк "Кванториум" в Омске и 70 центров образования "Точка роста". Две адаптивных школы-интерната обновят свою материально-техническую базу, в 52 образовательных учреждениях создадут 3 073 новых места для реализации дополнительных образовательных программ. "Важно, чтобы школьник имел возможность после уроков чем-то заниматься в соответствии со своими интересами. Открытие новых мест и их оборудование необходимым инвентарем как раз поможет привлечь в сферу дополнительного образования новых воспитанников, которые еще не определились с направлением", - отметила министр.

В 12 школах отремонтируют спортивные залы, а на базе пяти колледжей и техникумов создадут 12 мастерских. "Компетенции новых мастерских были выбраны для обеспечения кадрами создаваемой особой экономической зоны и предприятий машиностроения региона", - отметила министр. Среди направлений мастерских: "Производственная сборка изделий авиационной техники", "Обслуживание авиационной техники", "Электроника "Мехатроника" (авиационный колледж), "Электромонтаж", "Переработка нефти и газа" (промышленно-экономический колледж), "Сварочные технологии", "Обработка листового металла" (монтажный техникум).

Также 107 общеобразовательных учреждений региона получат в 2022 году современное оборудование в рамках проекта "Цифровая образовательная среда". На эти цели направят почти 330 млн рублей. Комплект оборудования включает в себя компьютерный класс из 14 современных ноутбуков, многофункциональное устройство, сервер и оборудование для трех учебных классов (ноутбук, IP-камера и интерактивный комплекс).

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования. Согласно целям нацпроекта, Россия должна войти в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.