Финансирование строительства ФАПов и амбулаторий на Алтае увеличили почти втрое

БАРНАУЛ, 2 февраля. /ТАСС/. Около полумиллиарда рублей направят в Алтайском крае в 2022 году на строительство фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, сообщает пресс-служба регионального Минздрава в среду. Это почти втрое больше финансирования в 2021 году, что позволит построить около 30 новых объектов.

"В рамках программы модернизации первичного звена системы здравоохранения в этом году в регионе построят 18 фельдшерско-акушерских пунктов, 10 врачебных амбулаторий и филиал городской поликлиники №1 в Барнауле. На их строительство из федерального и краевого бюджетов выделено 463 млн рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального Минздрава ТАСС уточнили, что в 2021 году на эти цели направили более 162 млн рублей, появилось 18 новых объектов - ФАПы и филиал детской городской больницы №1 в Барнауле.

"В этом году финансирование значительно увеличено, это позволит работать и над строительством врачебных амбулаторий. В прошлом году у нас их в программе не было", - подчеркнули в пресс-службе.

Новые медицинские учреждения возведут в Залесовском, Заринском, Красногорском, Краснощековском, Михайловском районах, Барнауле и других территорий края. По многим объектам уже подготовили проектно-сметную документацию, определили участки под строительство. Новые объекты построят в тех населенных пунктах, где износ зданий превышает 80% или вовсе нет помещения под размещение медорганизации.

В Алтайском крае работают более 150 медицинских организаций, подведомственных Минздраву региона. В них трудятся более 8 тыс. врачей, 22 тыс. средних и 3 тыс. младших медработников.