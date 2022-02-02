Реновацию первых 100 амурских дворов в 2022 году проведут по программе "Тысяча дворов"

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Порядка 100 дворов в Амурской области благоустроят в 2022 году в рамках программы "Тысяча дворов", сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

"До конца года будут комплексно благоустроены первые 100 амурских дворов в рамках федерального проекта <…> "Тысяча дворов". Как доложили представители регионального правительства, на обновление дворов будет направлено 674 млн рублей из федерального бюджета. В программе участвуют девять городских округов", - говорится в сообщении пресс-службы по итогам совещания в Благовещенске под председательством главы Минвостокразвития Алексея Чекункова.

Уже разработали дорожную карту, определили типовые архитектурные формы, рекомендации передали муниципалитетам, разработали алгоритм работы с жителями. Как отметил губернатор Амурской области Василий Орлов, люди сами выбирают не только локации, но и функциональное наполнение дворов. По итогам голосования сформировали списки территорий, которые будут благоустроены в 2022 году. Разработали единое техзадание для оборудования и типовые проекты, утвердили правила предоставления межбюджетного трансферта, лимиты довели до муниципалитетов, заключили соглашение с Минвостокразвития о предоставлении межбюджетного трансферта, подписали соглашения с местными властями.

До 5 марта подготовят конкурсные процедуры, до 5 апреля - заключат контракты на выполнение работ. Всего на программу из федерального бюджета выделяется 7 млрд рублей, подчеркнул Алексей Чекунков. На следующей неделе динамику реализации проекта в других регионах Дальнего Востока обсудят на совещании министерства с участием представителей всех субъектов ДФО.

Программа благоустройства дворов в дальневосточных городах реализуется по поручению вице-премьера - полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева. Цель реновации - обновление городской инфраструктуры, создание пространств для отдыха и развития рядом с домом, повышение индекса качества городской среды. В рамках программы обустраиваются площадки с оборудованием для игр и спорта.