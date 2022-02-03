В Хабаровском крае вакцинацию от пневмококковой инфекции прошли свыше 2,1 тыс. пожилых

ХАБАРОВСК, 3 февраля. /ТАСС/. Пожилые люди, проживающие в соцучреждениях Хабаровского края, за год получили прививки от пневмококковой инфекции за счет нацпроекта "Демография", привито более 2,1 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщила начальник отдела по работе с ветеранами и пожилыми людьми министерства социальной защиты населения края Дарина Лебедева.

"В стационарных учреждениях социального обслуживания в 2021 году проводилась вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания. Провакцинированы 97,08% пожилых людей, это 2 129 человек. Плановый показатель составлял 95%", - сказала Лебедева.

На это было направлено свыше 379 тыс. рублей.

Пневмококковая инфекция приводит к воспалительными процессами в легких, в дыхательной и нервной системах. Заболевание встречается у людей с ослабленным иммунитетом. Годом ранее вакцину получили почти 1,3 тыс. пожилых из соцучреждений.

По нацпроекту в прошлом году, уточнила Лебедева, проводились профилактические осмотры пожилых людей. "Охват профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, составил 22,82%, было осмотрено свыше 66,7 тыс. человек", - сказала Лебедева, уточнив, что этот показатель также превысил плановый. Под диспансерное наблюдение взяли почти 50 тыс. человек. Гериатрическую помощь получили свыше 500 человек. Лебедева уточнила, что сейчас в крае функционирует 16 гериатрических кабинетов и 27 гериатрических коек. Мероприятия нацпроекта "Демография" в отношении пожилых продолжатся и в этом году.