В Псковской области построят четыре школы к 2023 году для решения проблемы вторых смен

ПСКОВ, 3 февраля. /ТАСС/. Власти Псковской области за счет участия в нацпроекте "Образование" к 2023 году введут в эксплуатацию четыре новых школы, что позволит частично решить проблему с организацией обучения во вторую смену в школах региона. Новые учебные заведения рассчитаны почти на 3 тыс. мест, школы будут возведены в крупнейших городах региона, а также в нескольких поселках, сообщил в четверг ТАСС и.о. председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков.

По оценке властей, вопрос о ликвидации вторых смен в школах для Псковской области является крайне актуальным. За последние пять лет число учеников выросло почти на 9 тыс., а доля ребят, обучающихся во вторую смену, увеличилась с 9% до 13%. В некоторых школах наполняемость классов достигла предельной - в 30 человек. Вторая смена на данный момент существует в 25% школ региона, что не позволяет обеспечить высокое качество общего образования.

"Для ликвидации двухсменного режима обучения мы намерены в ближайшие три года возвести на территории региона четыре новые школы, на эти цели будет направлена беспрецедентная сумма - около 2 млрд рублей. Новые школы появятся в Пскове, Великих Луках и Гдове благодаря участию региона в федеральном проекте "Современная школа" нацпроекта "Образование". Это позволит региону частично решить вопрос со вторыми сменами, который для нашей области является крайне актуальным", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в городе Великие Луки появится школа на 800 мест, на ее возведение направлено почти 650 млн рублей. Два новых учебных заведения в ближайшие два года появится в Пскове, их строительство оценивается почти в 960 млн рублей. Еще одна школа будет построена в поселке Гдов, на ее возведение планируется направить почти 380 млн рублей. Финансирование работ будет произведено из федерального и регионального бюджетов. По оценке властей, открытие этих учреждений позволит частично решить проблему со вторыми сменами.

"Создание этих четырех школ даст нам около 3 тыс. новых мест для школьников, и мы рассчитываем, что за счет этого нам удастся частично решить вопрос с обучением ребят во вторую смену. Проблема остается вследствие положительной демографической ситуации, и особенно остро она стоит в крупных городах. Так, в Пскове в 27 учреждениях обучается свыше 25,9 тыс. человек. За два последних года количество учеников увеличилось на 1,5 тыс. человек. Во вторую смену организовано обучение в 20 школах, в них обучается 6,2 тыс. человек, а это почти 23% от общего количества учеников", - пояснил Ермаков.

По его оценке, наиболее остро эта проблема стоит в Пскове в микрорайоне "Завеличье", где расположено девять общеобразовательных учреждений, из них в восьми школах обучение организовано в две смены.