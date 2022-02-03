В ЕАО создали фонд развития промышленности для поддержки предпринимателей

ТАСС, 3 февраля. Власти Еврейской автономной области (ЕАО) создали фонд развития промышленности, средства которого предприниматели смогут получить на модернизацию. Об этом сообщает в четверг пресс-служба регионального правительства.

"Создан и капитализирован в размере 100 млн рублей региональный фонд развития промышленности. За счет фонда предприятия сегодня могут обновлять свои основные фонды и направлять ресурсы на модернизацию. Часть этих средств может быть софинансирована из федерального фонда развития промышленности", - говорится в сообщении.

Заместитель председателя правительства области Галина Соколова обозначила, что в минувшем году все показатели по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" были достигнуты. "У нас появилась "армия" самозанятых - более 1,7 тыс. человек. Это люди, которые ранее работали индивидуально, на себя, по большей части дома, нигде не были зарегистрированы. Сегодня они зарегистрировались в налоговых органах и имеют право на государственную поддержку и пенсионные накопления", - сказала Соколова.

За 2021 год на меры поддержки малого и среднего бизнеса по нацпроекту было направлено более 53 млн рублей, на 2022 год запланировано свыше 44 млн, на 2023 год предусмотрены примерно 46 млн рублей.

Цель нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инфицированного президентом РФ Владимиром Путиным, - поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт.