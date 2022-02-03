Челябинская область перевыполнила план нацпроекта "Производительность труда" в 2021 году

ЧЕЛЯБИНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Свыше 80 предприятий Челябинской области подписали и реализуют соглашения об участии в национальном проекте "Производительность труда" по итогам 2021 года. Это почти на треть превышает установленный план, сообщил ТАСС в четверг курирующий реализацию нацпроекта в регионе директор областного Фонда развития промышленности Сергей Казаков.

"Несмотря на пандемию коронавируса, все ключевые индикаторы нацпроекта "Производительность труда" в Челябинской области по итогам 2021 года перевыполнены. <...> Всего технологии бережливого производства в его рамках внедряют уже более 80 организаций области при плановом показателе на 2021 год в 63", - сказал собеседник агентства.

По словам Казакова, промышленники видят успешные примеры реализации нацпроекта на соседних заводах, это становится драйвером для их активного участия. "После подписания соглашения приходит команда экспертов, которая помогает активно внедрять эффективные механизмы повышения производительности труда, ускоряет протекание процессов, сокращает время простоя оборудования. Исчезают лишние перемещения работников, улучшаются условия их труда, растут зарплаты и доходы компаний. В Челябинской области по итогам года суммарный объем выручки предприятий-участников нацпроекта - 216 млрд рублей, на них трудятся более 34 тысяч работников", - пояснил собеседник агентства.

Казаков добавил, что по итогам 2022 года в регионе должно быть заключено не менее 98 соглашений об участии в национальном проекте, а обучение должны пройти не менее 1 602 сотрудников предприятий-участников.

Нацпроект "Производительность труда" нацелен на стимулирование предприятий к повышению производительности труда, снятие лишних административно-регуляторных барьеров и развитие экспортного потенциала. Для выполнения этих задач будут проводиться обучение и стажировка управленческих кадров, а также создана система грантовой поддержки.