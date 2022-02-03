В России стартовала акция "Рак боится смелых"

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Акция "Рак боится смелых" по нацпроекту "Здравоохранение" стартовала в России, в ее рамках будут проведены онлайн-мероприятия о профилактике и диагностике онкологических заболеваний на ранних стадиях. Об этом в четверг сообщила председатель Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" Мария Якунчикова.

"Завтра отмечается Всероссийский день по борьбе с раком. У нас с сегодняшнего дня в рамках нашего движения совместно с НМИЦ имени Блохина и коллегами стартует всероссийская акция "Рак боится смелых - убедись, что ты здоров". В рамках этого мероприятия мы проведем все мероприятия в онлайн-формате <...> и расскажем населению о том, как профилактировать и диагностировать на ранних стадиях онкологические заболевания", - сказала она на пресс-конференции в ТАСС.

Якунчикова отметила, что во многом суть лечения и дальнейшая выживаемость зависит именно от того, когда онкологическое заболевание было выявлено. В рамках акции волонтеры совместно с онкологами будут проводить прямые эфиры на федеральном и региональном уровнях, а также различные мастер-классы.

"И еще этот год проходит для онкологов под знаменательной датой - 110-летия выдающегося врача онколога Н. Н. Блохина, и мы это в рамках своей акции тоже активно отражаем", - добавила она.