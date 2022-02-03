Центр занятости населения Курганской области модернизируют в этом году

ТАСС, 3 февраля. Центр занятости населения (ЦЗН) в Курганской области будет модернизирован по нацпроекту "Демография". В 2022 году планируется провести полное переоснащение центра и переобучение сотрудников для повышения качества услуг и эффективности работы, сообщили в пресс-службе губернатора в четверг.

"В 2022 году службу занятости населения Курганской области ждут большие перемены - регион вошел в проект по модернизации службы занятости, который реализуется в рамках национального проекта "Демография". В этом году планируется провести полное переоснащение центра занятости населения города Курган и переобучение сотрудников. Главная цель - повышение качества услуг и эффективности работы", - говорится в сообщении.

В результате модернизации работа центров занятости будет переориентирована на эффективное решение ряда проблем. "Основной целью модернизации является создание современных кадровых центров, действующих оперативно и на опережение в отношении рисков безработицы и неэффективной занятости, содействующих реализации профессионального потенциала граждан и удовлетворению потребности работодателей в кадровых ресурсах", - цитирует пресс-служба начальника главного управления по труду и занятости населения Курганской области Игоря Ксенофонтова.

Нацпроект "Демография" включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей" "Содействие занятости", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.