В Крыму создали первую площадку для обучения по нацпроекту "Производительность труда"

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 февраля. /ТАСС/. Первая в Крыму "Фабрика процессов" - производственная площадка для обучения сотрудников предприятий по нацпроекту "Производительность труда" - открылась в четверг в Симферополе на одном из крупнейших на полуострове предприятий по хлебопечению.

"Сегодня очень важный для Крыма день: мы впервые запустили "Фабрику процессов", - сообщила на открытии вице-премьер - министр финансов республики Ирина Кивико, ее слова приводятся в сообщении пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым. - Это уникальная площадка, на которой будут обучаться сотрудники предприятий-участников национального проекта "Производительность труда" и других крупных предприятий республики, а также представители региональных органов исполнительной власти".

Запланированы две программы обучения: "Внедрение инструментов бережливого производства на предприятии" и "Повышение эффективности офисных процессов". Приобретенные знания можно применить в ходе деловой игры, имитирующей производственный и офисный процесс. Предполагается, что внедрение инструментов бережливого производства на предприятии позволит получить существенный экономический эффект с минимальными денежными вложениями.

"Если в предыдущие годы обучение проводил федеральный центр компетенций, то сейчас обучать персонал будут наши крымские тренеры. Они прошли сертификацию, получили подтверждение своих знаний и теперь мы можем с гордостью сказать, что Крым будет сам проводить обучение сотрудников предприятий в рамках нацпроекта", - сказала Кивико.

В Крыму в реализации нацпроекта "Производительность труда" участвуют 27 предприятий. До 2024 года планируется подключить к нацпроекту около 40 крымских предприятий. "В этом году у нас "скромные планы". Через "Фабрику процессов" должны пройти 27 коллективов, для этого создана прекрасная база, на которой можно будет полученные теоретические знания закрепить на практике", - отметил министр экономического развития Крыма Дмитрий Шеряко, его слова также приводятся в сообщении.

Нацпроект "Производительность труда" нацелен на стимулирование предприятий к повышению производительности труда, снятие административно-регуляторных барьеров и развитие экспортного потенциала. Для этого будет проводиться обучение и стажировка управленческих кадров, создана система грантовой поддержки.