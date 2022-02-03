Почти 550 нижегородских компаний привлекли льготные кредиты по программе ФОТ 3.0

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 февраля. /ТАСС/. Льготные кредиты на втором этапе реализации программы ФОТ 3.0 привлекли почти 550 компаний Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Глеба Никитина.

"544 компании из Нижегородской области воспользовались возможностью получить льготный кредит в ходе второго этапа реализации программы Минэкономразвития РФ - ФОТ 3.0. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин", - проинформировали в правительстве.

Второй этап программы запустили 1 ноября 2021 года как меру поддержки бизнеса в период нерабочих дней. Размер кредита определялся исходя из минимального размера оплаты труда на каждого работника в расчете на 12 месяцев. Максимальная сумма кредита составляла 500 млн рублей.

"Для предприятий из пострадавших отраслей были реализованы как региональные, так и федеральные меры поддержки. По федеральной программе ФОТ 3.0 предприниматели привлекли льготных кредитов на сумму 1,77 млрд рублей", - приводит слова Никитина его пресс-служба.

Он добавил, что 85% получателей этих кредитов относятся к малым предприятиям. Кроме того, на втором этапе ФОТ 3.0 для 13,5 тыс. компаний, которые взяли кредиты весной-летом 2021 года в рамках первого этапа, снизилась ежемесячная финансовая нагрузка за счет продления срока погашения кредита до одного года.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" реализуется в соответствии с указом президента о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года. Основная задача нацпроекта - увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых.