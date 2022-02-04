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В КЧР до конца года построят водопровод для обеспечения качественной водой 11 аулов

В населенных пунктах проживают около 27 тыс. человек

ЧЕРКЕССК, 4 февраля. /ТАСС/. Водопровод, который позволит обеспечить качественным водоснабжением 11 населенных пунктов с населением около 27 тыс. человек, будет построен в Карачаево-Черкесии (КЧР) по нацпроекту "Экология" до конца текущего года, написал на своей странице в Instagram глава республики Рашид Темрезов.

"Продолжаем строить Карачаевский групповой водопровод. Срок окончания работ - конец 2022 года. Запуск этого объекта обеспечит качественной водой жителей 11 населенных пунктов Карачаевского и Усть-Джегутинского районов, а также Карачаевского городского округа. Общая численность населения этих пунктов - 26 721 человек", - написал Темрезов.

Он отметил, что на сегодняшний день проводится устройство подпорной стены, монтаж накопительных железобетонных резервуаров и укладка водоводов от резервуаров до населенных пунктов. Завершить работы планируется в текущем году. Строительство водопровода будет проведено в рамках федерального проекта "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда".

Ранее Темрезов сообщал, что к 2024 году за счет нацпроекта "Экология" планируется обеспечить качественной питьевой водой 80% жителей республики. По его словам, также в 2023 году начнется строительство трех больших групповых водопроводов, что позволит обеспечить качественным водоснабжением 60 тыс. человек в пяти районах КЧР.

Теги
РоссияКарачаево-ЧеркесияСеверный Кавказ
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