В Хабаровском крае показатели выполнения нацпроектов в 2021 году выросли до 86%

ХАБАРОВСК, 4 февраля. /ТАСС/. Власти Хабаровского края выполнили мероприятия национальных проектов на 86%, улучшив показатели по сравнению с прошлым годом, сообщил журналистам в пятницу министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

"Весь комплекс нацпроектов - это все то, что правительство России, правительство регионов должно сделать, чтобы люди стали жить лучше. Поэтому, когда мы говорим, что какие-то нацпроекты исполнены на 86%, может быть, цифра звучит не так низко, но никто же не хочет 86% здоровья. <...> Отмечаю, что уровень исполнения вырос по сравнению с 2020 годом, в 2020 году было 79. Но также считаю, что 86% - это недостаточно", - сказал Чекунков.

Он подчеркнул, что команда правительства Хабаровского края должна работать "засучив рукава" и по итогам 2022 года исполнение нацпроектов должно быть на более высоком уровне. "Мы со своей стороны окажем всю поддержку и в формировании заявок на необходимое дополнительное финансирование, и в направлении ресурсов по линии Минвостокразвития, Единой субсидии. И все механизмы, которые у нас есть задействуем - дальневосточная концессия, территория опережающего развития, дальневосточный квартал, с тем, чтобы по всей линии национальных проектов, влияющих на повышение качества жизни людей, они исполнялись на территории Хабаровского края максимально эффективно", - сказал Чекунков.

Отставание идет из-за невысокого качества проектной документации, уточнил министр, из-за удорожания строительных материалов, не всегда стабильного качества работы подрядчиков, перебоев с поставками из-за пандемии, транспортных проблем. Он добавил, что исполнение нацпроектов - это прежде всего управленческая задача, эффективность управления.

Работа в этом году

В этом году в Хабаровском крае будет продолжена работа по созданию 29 объектов социальной и инженерной инфраструктуры, сообщается на сайте регионального правительства. Планируется сдать 15 из них. Речь идет о новых детских садах, школах, учреждениях здравоохранения по всему региону, а также о четвертом этапе реконструкции набережной в Хабаровске.

Со ссылкой на главу Хабаровского края Михаила Дегтярева сообщается, что в прошлом году в крае реализовывалось 46 региональных программ по 11 направлениям нацпроектов. По итогам более 8 тыс. человек получили "дальневосточные меры" поддержки рождаемости, 84 образовательные организации оснастили современным цифровым оборудованием, было благоустроено 130 общественных территорий и 351 двор, приведено в нормативное состояние 126 километров дорог. За год было введено в эксплуатацию шесть объектов капитального строительства. В их числе детский сад в селе Мирное, физкультурно-оздоровительный комплекс в Вяземском, водозабор в поселке Многовершинный.