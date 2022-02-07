Власти Свердловской области заявили о необходимости увеличения номерного фонда на 50%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Порядка 10 тыс. номеров необходимо создать в гостиницах Свердловской области, чтобы закрыть дефицит средств размещения в регионе. Больше всего гостиниц не хватает в городах области, сообщила на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС директор Департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова.

"Я думаю, что нам надо порядка 10 тыс. номеров создать в городах Свердловской области. На сегодняшний день более 18 тыс. [номеров] номерной фонд региона. В основном он сконцентрирован в Екатеринбурге. <…> Наша задача - увеличить количество номерного фонда, в том же Нижнем Тагиле, Каменск-Уральском, Камышлове, Ирбите других интересных с точки зрения туризма городах", - сказала она.

Туканова добавила, что в регионе создано около 270 туристических маршрутов, часть из которых подразумевает посещение муниципалитетов. По словам Тукановой, основная часть гостиниц региона имеет 3-4 звезды, однако в области есть ряд пятизвездочных отелей.

Туканова также сообщила, что порядка 130 экскурсоводов планируют аттестовать в Свердловской области за два года.

"В Свердловской области в конце февраля - начале марта начнется обучение гидов и экскурсоводов в объеме 250 часов. Это будут в основном, конечно, пока экскурсоводы города Екатеринбурга. <…> Сначала обучают 30 специалистов. Ну и, я думаю, что в конце этого года, осенью, а также в следующем году мы обязательно еще обучим порядка 100 экскурсоводов", - сказала она.

В 2021 году Госдума в третьем чтении приняла закон, который обязывает экскурсоводов и гидов-переводчиков каждые пять лет проходить аттестацию. Новые правила вступят в силу 1 июня 2022 года. Согласно законопроекту, аттестации не подлежат сотрудники религиозных организаций и лица, которые знакомят туристов с достопримечательностями не за деньги. После прохождения аттестации экскурсоводам будут выданы идентификационная карточка и аттестат, за который нужно уплатить госпошлину. За работу гидом без аттестации будут предусмотрены штрафы: для физлиц - 3-5 тыс. рублей, для должностных лиц - 5-10 тыс. рублей, для юрлиц - 15-30 тыс. рублей.

Ранее заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин сообщил, что турпоток в регионе по итогам 2021 года составил 1,4 млн человек.

Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" предполагает увеличение количества путешествий по России к 2030 году до 140 млн в год, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туристической отрасли. Нацпроект поможет сделать путешествия по России удобными, безопасными и интересными. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.