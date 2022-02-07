Власти Бурятии заявили о нехватке школьных учителей и воспитателей

УЛАН-УДЭ, 7 февраля. /ТАСС/. Власти Бурятии планируют привлекать педагогических работников из других регионов, в республике не хватает более 370 школьных учителей и порядка 200 воспитателей дошкольных образовательных учреждений. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства Бурятии.

"Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил курирующим зампредам и министерству образования и науки республики проработать дополнительные меры господдержки для привлечения педагогов из других регионов. <…> В республике реальная потребность в педагогических кадрах составляет 589 специалистов: из них требуется учителей - 376, педагогов в детские сады - 213", - сообщили в пресс-службе.

В Бурятии высокий уровень рождаемости в последние годы, в том числе по национальным проектам "Образование" и "Демография", построено несколько десятков образовательных учреждений, однако очередь в детские сады сохраняется, в некоторых школах дети учатся в три смены. В связи с этим в ближайшие годы запланировано строительство еще нескольких детских садов и школ.

Пока потребность в педагогах закрывается за счет ротации кадров и новых выпускников, обучающихся в республике по педагогическим специальностям. Организована профессиональная переподготовка педагогов на базе Бурятского госуниверситета и Бурятского республиканского института образовательной политики. "На эти цели из республиканского бюджета ежегодно выделяется 12,6 млн рублей, в 2021 году переподготовку прошли 386 человек, из них на воспитателей - 123 человека. Всего за пять лет переподготовку прошли 1,4 тыс. специалистов", - отметили в пресс-службе.

С 2022 года Бурятский госуниверситет будет набирать не менее 50 студентов-целевиков по специальностям: "Русский язык и литература", "История и обществознание", "Иностранный язык" и "Психолого-педагогическое направление". "В 2021 году на учебу за счет республиканского бюджета принято на обучение 17 человек", - отметили в пресс-службе. Эти студенты получают ежемесячную стипендию в размере 3 тыс. рублей, ее планируется увеличить до 4,8 тыс. рублей.

В Бурятии также работает федеральная программа "Земский учитель". В 2020 году по ней 30 учителей начали работать в сельских школах, в 2021 году трудоустроено 27 педагогов. В 2022 году Бурятии одобрили еще 24 вакансии по госпрограмме.