Учебные заведения Мордовии получат 12 мастерских по нацпроекту "Образование" в 2022 году

ТАСС, 7 февраля. В учреждениях среднего профессионального образования в Мордовии создадут в этом году 12 новых оборудованных мастерских по нацпроекту "Образование", сообщили в понедельник в пресс-службе главы Мордовии.

"В 2022 году в рамках национального проекта "Образование" регионального проекта "Молодые профессионалы" будет обновлена материально-техническая база шести образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования путем создания 12 новых мастерских в Атяшевском, Ичалковском, Торбеевском районах и городском округе Саранск. В 2023 году планируют создать 14 новых мастерских, в 2024 году - еще 15 мастерских", - говорится в сообщении.

При этом с 2019 года в республике было создано 19 мастерских, оснащенных современным оборудованием и расходными материалами по направлениям "сельское хозяйство", "информационные и коммуникационные технологии", "обслуживание транспорта и логистика", "социальная сфера". А в прошлом году на базе Саранского электромеханического колледжа создали еще четыре мастерские по направлению "промышленные и инженерные технологии". Оснащение мастерских позволит организовать центры проведения демонстрационных экзаменов, подготовить студентов к чемпионатам "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) и Абилимпикс, а также проводить региональные этапы этих чемпионатов.