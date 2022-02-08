Половину второго этапа трассы М-12 во Владимирской области запустят до конца 2022 года

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Движение по 17 километрам второго этапа трассы М-12 во Владимирской области планируется запустить в четвертом квартале 2022 года. Это позволит снизить нагрузку на дорожную сеть региона, сообщается на сайте кабмина со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

"Марат Хуснуллин рассказал о ходе работ по строительству участка трассы М-12, осуществляемому в рамках второго этапа работ, проходящих на территории Владимирской области. Он сообщил, что сегодня идут работы на развязках будущей скоростной дороги с трассами М-7 "Волга" (на 91-м км) и Р-132 "Золотое кольцо". По словам вице-премьера, на 17 из 37 км второго этапа строительства планируется запуск рабочего движения уже в IV квартале 2022 года", - говорится в сообщении.

Как уточнил Хуснуллин, запуск движения по участку трассы поможет разгрузить южный обход Владимира и в целом снизить нагрузку на дорожную сеть региона. Также, по словам председателя правления госкомпании "Автодор" Вячеслава Петушенко, в этом году будет открыт нулевой участок трассы от Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) до А-108. "Таким образом, автомобилисты смогут проехать в конце 2022 года по 39 км М-12", - приводятся на сайте слова Петушенко.

Уточняется, что полный запуск М-12 позволит в два раза сократить время в пути от Москвы до Владимира, что повлияет на туристическую доступность Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

О проекте

Проект трассы М-12 предусматривает строительство скоростной автодороги протяженностью около 800 км, которая свяжет Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, республики Чувашия и Татарстан с сетью скоростных автомобильных дорог европейской части России (М-11 "Нева", ЦКАД, М-3 "Украина", М-1 "Беларусь", М-4 "Дон"). Трасса станет частью международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай". Ввод в эксплуатацию запланирован на 2024 год.

В апреле президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию заявил, что строящаяся автомобильная трасса из Москвы в Казань должна быть продлена до Екатеринбурга. Ожидается, что время в пути по новой автодороге от Казани до Екатеринбурга сократится в два раза - с 14 до 7 часов. В ходе запуска ЦКАД в июле 2021 г. президент РФ Владимир Путин обсудил с представителями правительства и регионов продление трассы Москва - Казань - Екатеринбург до Тюмени и Челябинска.

Позднее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в эфире телеканала "Россия-24" сообщил, что стоимость продления трассы М-12 до Тюмени и Челябинска плюс замыкание дороги составит 200-250 млрд рублей. По его словам, строительство идет активно и будет завершено в 2024 году.