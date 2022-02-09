На Алтае экспорт зерна и продуктов его переработки вырос на 60% в прошлом году

БАРНАУЛ, 9 февраля. /ТАСС/. Экспорт зерна, круп и растительного масла в Алтайском крае вырос на 60% за 2021 год - до 1,34 млн тонн, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Россельхознадзора. Положительную динамику в регионе связывают с реализацией проекта "Экспорт продукции АПК".

"За 2021 год сотрудниками управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай проконтролировано 1,34 млн тонн зерна, продуктов его переработки и иной подкарантинной продукции, предназначенной для отправки на экспорт. Это значительно больше в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, когда этот показатель составил 833 тыс. тонн. Наибольшее количество зерновой продукции, а именно 860 тыс. тонн, экспортировалось в страны Таможенного союза - Казахстан, Кыргызстан, Армению и Беларусь. В Китай отгружено 242 тыс. тонн", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что аграрии региона экспортировали 695 тыс. тонн пшеницы, 155 тыс. тонн круп, хлопьев и муки, а также 186 тыс. тонн масличных культур.

В региональном управлении по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям ТАСС уточнили, что положительная динамика показателей обусловлена реализацией регионального проекта "Экспорт продукции АПК", являющегося составной частью нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

Алтайский край - аграрный регион с самой большой площадью пашни в стране в 6,5 млн га. Регион сохраняет лидирующие позиции по производству муки, крупы, зерновых продуктов для завтрака, сыра и сухой сыворотки, занимает второе место по производству сливочного масла.

Ранее сообщалось, что в объеме валового продукта Алтайского края экспортная деятельность составляет около 13%. В рамках проектов "Системные меры развития международной кооперации экспорта", "Промышленный экспорт" и "Экспорт продукции АПК" предусмотрен рост экспорта продукции АПК к 2024 в 2,7 раза по сравнению с 2017 годом, рост конкурентоспособной продукции - в 1,7 раза. В числе основных перспективных рынков сбыта власти называли страны Средней и Юго-Восточной Азии.