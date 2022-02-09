В Оренбургской области на модернизацию объектов здравоохранения направят 1,6 млрд рублей

ТАСС, 9 февраля. Капитальный ремонт 103 объектов здравоохранения запланирован в Оренбургской области в 2022 году по нацпроекту. Всего на модернизацию первичного звена отрасли будет направлено 1,6 млрд рублей, сообщило управление информационной политики министерства региональной и информационной политики региона в среду.

"В текущем году на модернизацию первичного звена в регионе направят более 1,6 млрд рублей. Из них большая часть - на капитальный ремонт 103 объектов здравоохранения. Так, в Оренбурге отремонтируют две большие поликлиники ГКБ им. Н. И. Пирогова. Чтобы не закрывать сразу два крупных медучреждения, ремонт будут проводить поэтапно. На ул. Салмышской работы идут с прошлого года и должны завершиться к лету. Затем ремонт начнется в поликлинике на ул. Джангильдина", - говорится в сообщении.

Работы будут выполнены согласно целям программы "Модернизация первичного звена системы здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение". По данным регионального Минздрава, по итогам 2021 года область является лидером в стране по количеству отремонтированных по нацпроекту медицинских учреждений. "Первичное звено является важнейшим в системе здравоохранения, самым массовым. С 2019 года мы занимаемся ремонтом поликлиник, только в 2021 году отремонтировали почти 170 объектов. До 2025 года полностью обеспечим область необходимым количеством фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий, медицинским оборудованием и техникой, отремонтируем медучреждения, которые требуют этого", - приводятся в сообщении слова губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.

Также запланирована закупка 160 единиц спецтехники для медучреждений, более 40 единиц эндоскопического оборудования и автомобилей. Кроме того, в течение года будут смонтированы из модульных конструкций семь врачебных амбулаторий и 29 фельдшерско-акушерских пунктов.

Национальный проект "Здравоохранение" направлен на снижение смертности людей в трудоспособном возрасте, а также на снижение общей смертности, младенческой смертности, на увеличение продолжительности жизни, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими осмотрами. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.