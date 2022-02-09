В Адыгее на переоснащение онкобольниц до 2025 года направят свыше 176 млн рублей

МАЙКОП, 9 февраля. /ТАСС/. Власти Адыгеи до 2025 года в рамках нацпроекта "Здравоохранение" направят на переоснащение оказывающих помощь онкобольным медицинских организаций свыше 176 млн рублей, сообщили в среду журналистам в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.

"В Адыгее на региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" до 2025 года направят 176,8 млн рублей. Средства позволят полностью переоснастить профильные медицинские организации оборудованием. Большая часть средств - почти 118 млн рублей - будет выделена в текущем году. Сейчас проводятся закупочные процедуры на приобретение 21 единицы оборудования", - сказали в пресс-службе.

Переоснащение республиканского клинического онкологического диспансера началось в 2019 году. В 2020 было приобретено 23 единицы медоборудования на общую сумму 103,2 млн рублей для анестезиологического реанимационного и хирургического отделений, а также оперблока, эндоскопии, патанатомии и химиотерапии. В минувшем году был установлен новый МРТ-аппарат стоимостью 94 млн рублей и рентгенотерапевтический аппарат.

Всего с 2019 по 2024 год для организаций, оказывающих помощь онкольным, будет закуплено почти 160 единиц медоборудования, добавили в пресс-службе ведомства.

Финансирование мероприятий нацпроекта "Здравоохранение" в Адыгее на текущий год составит порядка 240 млн рублей, в 2021 году направлялось 332,5 млн рублей.