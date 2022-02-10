Новосибирская область получит 1,2 млрд на модернизацию первичного звена здравоохранения

НОВОСИБИРСК, 10 февраля. /ТАСС/. Новосибирская область, где высок уровень заболеваемости раком, туберкулезом и сердечно-сосудистыми заболеваниями, в 2022 году получит дополнительные 1,2 млрд рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения. Выделение дополнительных средств связано с повышением цен на стройматериалы, сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на первого зампреда Госдумы Александра Жукова.

В последние два года в регионе наблюдается рост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Тяжелая ситуация и с туберкулезом, а также по онкологическим заболеваниям. Количество смертей от туберкулеза в Новосибирской области на 2020 год составляло 84 на тысячу человек населения, среднероссийский показатель равен 41.

"В связи с увеличением цен на строительные ресурсы и увеличением цен заключенных контрактов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту одобрены предложения о выделении дополнительных средств Новосибирской области. В 2022 году регион получит дополнительно 1,2 млрд рублей, в 2023 году - 524 млн рублей, в 2024 году - 658 млн рублей. Думаю, особенно важно, что значительные средства будут дополнительно направлены на модернизацию первичного звена здравоохранения области. Поликлиники и ФАП региона получат сверх запланированного 640 млн рублей в 2022 году, 165 млн рублей - в 2023 году и 628 млн рублей - в 2024 году", - приводятся слова Жукова в сообщении.

Как сообщал ранее министр здравоохранения региона Константин Хальзов, в Новосибирской области построят и отремонтируют 19 объектов здравоохранения к 2025 году. Среди них амбулатории, поликлиники и здания стационаров. За пять лет на программу модернизации первичного звена здравоохранения в регионе будет направлено около 11 млрд рублей, в ней примут участие 69 медицинских организаций области.

Главная цель национального проекта "Здравоохранение" - сокращение смертности и увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и более. Для достижения этих целей разработано восемь федеральных проектов в рамках нацпроекта "Здравоохранение", еще два федеральных проекта включены в национальный проект "Демография".