Власти Калужской области попросили увеличить траты на ремонт М-3 из-за роста смертей в ДТП

КАЛУГА, 10 февраля. /ТАСС/. Губернатор Калужской области Владислав Шапша обратился к заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину с предложением увеличить финансирование ремонта федеральных трасс в регионе, в том числе дороги М-3 "Украина", в связи с ростом числа смертей в ДТП на 23%. Об этом в четверг сообщила пресс-служба облправительства.

"Прошу вас рассмотреть этот вопрос и увеличить финансирование работ, начиная с текущего года, до объемов, позволяющих завершить реконструкцию дороги к 2024 году", - сказал Шапша в ходе заседания президиума правительственной комиссии по региональному развитию в РФ.

Он отметил, что необходима реконструкция трассы М-3 "Украина" на участке с 65-го по 124-й км, а также просил выделить финансирование из федерального бюджета и на другие дорожные проекты области. "Владислав Шапша подчеркнул и тот факт, что на региональных и местных дорогах области смертность при ДТП сократилась почти вдвое, а на федеральных - выросла на 23%", - добавили в пресс-службе.

В 2021 году в Калужской области в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" отремонтировали 155 км, всего с учетом регионального и муниципальных дорожных фондов приведено в порядок около 365 км автомагистралей. На обновление дорожно-транспортной сети было направлено 6,6 млрд рублей. Доля автодорог региона в нормативном состоянии выросла с 50,7% до 52,6% при нормативе 51,3%. В 2022 году в рамках нацпроекта в области запланирован ремонт 65 участков дорог протяженностью 195 км. В нормативное состояние будет приведено 11 аварийных мостов. На эти цели из бюджетов всех уровней планируется направить 3,2 млрд рублей.

Национальный проект "Безопасные и качественные дороги" реализуется в России до 2030 года. Его целями являются снижение смертности в результате дорожных аварий, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, не менее чем на 50%.