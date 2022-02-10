Власти Брянской области создадут 80 центров "Точка роста" до конца года

ТАСС, 10 февраля. Власти Брянской области планируют в течение года открыть на базе школ региона 80 центров "Точка роста" по нацпроекту "Образование", увеличив их общее количество до 199. На эти цели выделено около 125 млн рублей, сообщили в четверг ТАСС в региональном департаменте образования и науки.

"В 2022 году в рамках реализации национального проекта "Образование" запланировано создать на базе общеобразовательных организаций 80 Центров естественно-научной и технологической направленности - "Точка роста", что на три больше, чем в 2021 году", - сообщили в департаменте в ответ на запрос ТАСС.

Так, к концу года число "Точек роста" в регионе увеличится до 199 центров. Планируется, что их оснастят цифровыми лабораториями по физике, химии, биологии и экологии, а также компьютерным оборудованием, наборами для изучения механики, мехаторики и роботехники. Всего на эти цели выделят около 125 млн рублей. "Центры "Точка роста" создаются по заявкам общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, и охватывают в настоящий период практически все базовые школы региона", - отметили в департаменте, добавив, что в прошлом году охват учеников в регионе составил более 17,8 тыс. школьников.

По данным пресс-службы правительства Брянской области, в 2022 году в регионе по нацпроекту также создадут более 110 новых мест дополнительного образования детей по технической и туристско-краеведческой направленностям. Кроме того, будет обновлена материально-техническая база для занятий с детьми с ограниченными возможностями в трех школах-интернатах.

"Точки роста" - специальные образовательные центры, создаваемые на базе школ в селах и малых городах. Их открытие проходит по федеральному проекту "Современная школа" нацпроекта "Образование", который направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования. Согласно целям нацпроекта, Россия должна войти в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.