Во Владимирской области открылся модернизированный кадровый центр "Работа России"

ВЛАДИМИР, 10 февраля. /ТАСС/. Первый в регионе модернизированный кадровый центр "Работа России" открылся в четверг во Владимире по федеральному проекту "Содействие занятости" нацпроекта "Демография". Возможности нового учреждения значительно упростят процесс подбора кадров и поиска работы, сообщил журналистам врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев.

Согласно целям нацпроекта, до конца 2024 года все центры занятости населения в России должны стать современными кадровыми центрами. Во Владимирской области пилотной площадкой стал центр занятости населения Владимира, на модернизацию которого в 2020-2021 годы было выделено 24 млн рублей из федерального бюджета и 8,7 млн рублей из областного бюджета.

"Работа кадрового центра - конечно, это совершенно новый уровень. Мы все помним, как после сложных хождений по кабинетам люди хорошо воспринимают работу МФЦ, и принцип "одного окна" позволяет человеку решить в одном месте массу проблем. Уверен, что люди почувствуют, что стало проще. А в будущем, уверен, что и центр занятости станет частью единого процесса, организованного в стране, под названием "Государство как сервис", и тогда и МФЦ, и центр занятости будут выполнять весь набор услуг, которые нужны людям", - отметил Александр Авдеев.

Модернизация позволила трансформировать центр занятости в современный функциональный государственный кадровый центр, где помимо традиционных услуг предоставляются новые сервисы для граждан и работодателей, в том числе, по решению жизненных и бизнес-ситуаций. В учреждении можно получить консультации по вопросу смены квалификации, пройти обучение, найти работу, подобрать сотрудников. Особое внимание уделено обслуживанию клиентов с ограниченными возможностями здоровья - для их удобства оборудован специальный зал.

Кроме того, на площадке кадрового центра совместно с Федеральным центром компетенций в сфере занятости населения проходит разработка и апробация целевых модельных полномочий, в рамках которых в дальнейшем будут использовать по всей стране. Отдельные инициативы владимирских кадровиков уже вошли в состав рекомендуемых Федеральным центром компетенций для использования на всей территории России.

По данным областного департамента труда и занятости населения, за 2021 год уровень безработицы в регионе снизился в четыре раза и составил на начало 2022 года 0,8 %. Ситуация на рынке труда сопоставима с уровнем допандемийного 2019 года.